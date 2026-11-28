«Ноттингем» нанес «Челси» третье поражение подряд

«Ноттингем» обыграл «Челси» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии — 3:2.

У хозяев дубль оформил Морган Гиббс-Уайт, забив с игры и с пенальти. Еще один гол на счету Игора Жезуса. У гостей дважды отличился Эммануэль Эссех Эмега, вышедший на замену после перерыва.

«Челси» потерпел третье поражение подряд в АПЛ и с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ноттингем» набрал 12 очков и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем туре «Челси» 2 декабря примет «Кристал Пэлас», а «Ноттингем» в этот же день на выезде сыграет против «Халла».