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Сегодня, 19:03

«Борнмут» вырвал ничью в концовке матча с «Ноттингемом» в чемпионате Англии

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«Ноттингем Форест» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 1-го тура АПЛ — 1:1.

В составе «Ноттингема» гол забил Крис Вуд. «Борнмут» ответил точным ударом Антуана Семеньо.

В следующем матче «Ноттингем» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» 24 августа, а «Борнмут» 25-го числа примет «Ньюкасл».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
17 авг, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Борнмут

Футбол
ФК Борнмут
ФК Ноттингем Форест
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
3
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
4
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
5
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
6
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
7
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
8
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
17
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 1
П
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
Алехандро Гарначо

Алехандро Гарначо

Манчестер Юнайтед

 1
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Кэлвин Басси

Кэлвин Басси

Фулхэм

 1 0 1
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