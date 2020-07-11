«Норвич» вылетел из АПЛ

«Норвич» дома проиграл «Вест Хэму» (0:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей покер оформил форвард Майкл Антонио.

«Норвич» с 21 очком остался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. За три тура до конца команда отстает от спасительной 17-й строчки на 13 баллов и лишилась шансов сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.