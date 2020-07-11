Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Норвич» вылетел из АПЛ

11 июля 2020, 16:30
Теги:

«Норвич» дома проиграл «Вест Хэму» (0:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей покер оформил форвард Майкл Антонио.

«Норвич» с 21 очком остался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. За три тура до конца команда отстает от спасительной 17-й строчки на 13 баллов и лишилась шансов сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.

Дополнительная информация:

sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир