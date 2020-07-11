«Норвич» вылетел из АПЛ
11 июля 2020, 16:30
«Норвич» дома проиграл «Вест Хэму» (0:4) в матче 35-го тура чемпионата Англии. В составе гостей покер оформил форвард Майкл Антонио.
«Норвич» с 21 очком остался на последнем месте в турнирной таблице АПЛ. За три тура до конца команда отстает от спасительной 17-й строчки на 13 баллов и лишилась шансов сохранить прописку в АПЛ на следующий сезон.
Дополнительная информация:
sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/
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