«Норвич» вдевятером уступил «Бернли»
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Норвич» принимал «Бернли». Гости победили со счетом 2:0. А хозяева после двух удалений заканчивали матч вдевятером.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
37-й тур
«Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1)
Голы: Вуд, 45+5 (0:1). Годфри, 80 — в свои ворота (0:2).
«Норвич»: Крул, Клозе (Циммерманн, 46), Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Вранчич, 90+3), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 76), Дрмич, Буэндия, Эрнандес (Ида, 86).
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд (Выдра, 79), Гвюдмундссон (Брэйди, 61), Макнейл.
Удаления: Буэндия, 35. Дрмич, 45+3.
Судья: Френд (Англия).
18 июля. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/