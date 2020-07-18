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«Норвич» вдевятером уступил «Бернли»

18 июля 2020, 21:26
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В матче 37-го тура чемпионата Англии «Норвич» принимал «Бернли». Гости победили со счетом 2:0. А хозяева после двух удалений заканчивали матч вдевятером.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

37-й тур

«Норвич» — «Бернли» — 0:2 (0:1)

Голы: Вуд, 45+5 (0:1). Годфри, 80 — в свои ворота (0:2).

«Норвич»: Крул, Клозе (Циммерманн, 46), Годфри, Льюис, Ааронс, Теттей (Вранчич, 90+3), Маклин, Кантуэлл (Рупп, 76), Дрмич, Буэндия, Эрнандес (Ида, 86).

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Вуд (Выдра, 79), Гвюдмундссон (Брэйди, 61), Макнейл.

Удаления: Буэндия, 35. Дрмич, 45+3.

Судья: Френд (Англия).

18 июля. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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