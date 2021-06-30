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«Норвич» расторг контракт с Ляйтнером

08:16
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«Норвич» объявил об уходе из команды полузащитника Морица Ляйтнера.

Клуб и футболист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ляйтнер выступал за «Норвич» с лета 2018 года. В сезоне-2020/2021 28-летний немец ни разу не появился на поле в составе основной команды.

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Иван Торопцев все материалы автора

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