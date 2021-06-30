«Норвич» расторг контракт с Ляйтнером
08:16
«Норвич» объявил об уходе из команды полузащитника Морица Ляйтнера.
Клуб и футболист приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
Moritz Leitner has left the club after a mutual agreement was reached to cancel the midfielder's contract.— Norwich City FC (@NorwichCityFC) June 29, 2021
Leitner made a total of 53 appearances in all competitions for Norwich City, scoring two goals.
Ляйтнер выступал за «Норвич» с лета 2018 года. В сезоне-2020/2021 28-летний немец ни разу не появился на поле в составе основной команды.
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