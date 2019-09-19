«Норвич» продлил контракт со спортивным директором
23:16
«Норвич» договорился о продлении контракта со спортивным директором Стюартом Уэббером. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «канареек».
Уэббер работает в клубе с 2017 года. В прошлом сезоне он помог команде вернуться в английскую премьер-лигу.
Sporting Director Stuart Webber has signed a new three-year deal at #ncfc! ?— Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 19, 2019
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