«Норвич» продлил контракт со спортивным директором

«Норвич» договорился о продлении контракта со спортивным директором Стюартом Уэббером. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «канареек».

Уэббер работает в клубе с 2017 года. В прошлом сезоне он помог команде вернуться в английскую премьер-лигу.

Sporting Director Stuart Webber has signed a new three-year deal at #ncfc! ?



Read the full story ?? — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 19, 2019

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