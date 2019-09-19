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«Норвич» продлил контракт со спортивным директором

23:16
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«Норвич» договорился о продлении контракта со спортивным директором Стюартом Уэббером. Новое соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «канареек».

Уэббер работает в клубе с 2017 года. В прошлом сезоне он помог команде вернуться в английскую премьер-лигу.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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