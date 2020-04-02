«Норвич» подписал форварда сборной Люксембурга

Нападающий «Дюделанжа» Данел Синани заключил трехлетний контракт с «Норвичем», сообщает L'essentiel.

— Это прекрасная команда, которая играет в лучшем чемпионате мира, так что я быстро принял решение, — сказал Синани.

22-летний игрок сборной Люксембурга достанется «Норвичу» бесплатно, поскольку его контракт с «Дюделанжем» истекает в конце ссезона.

Синани сумел проявить себя в Лиге Европы, забив девять голов в 11 матчах за «Дюделанж». Также он лидировал в бомбардирской гонке чемпионата Люксембурга в этом сезоне, отметившись 14 голами.