«Норвич» подписал форварда молодежной сборной Польши
14:18
«Норвич» объявил о приобретении нападающего Пшемыслава Плахеты.
22-летний поляк, выступавший за «Шленск», подписал контракт на 4 года с английским клубом. Он официально станет футболистом «Норвича» 27 июля, когда откроется трансферное окно в Англии.
В сезоне-2019/20 Плахета провел за «Шленск» 35 матчей, на его счету 8 голов и 5 результативных передач. Также, на его счету 1 гол в 4 матчах за молодежную сборную Польши. Портал Transfermarkt.com сообщает, что «Норвич» заплатил за форварда 3 миллиона евро.
Przemyslaw Placheta is a Norwich City player! ??— Norwich City FC (@NorwichCityFC) July 22, 2020
The Polish winger signs on a four-year deal from Slask Wroclaw ?
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