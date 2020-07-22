Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Норвич» подписал форварда молодежной сборной Польши

14:18
Теги:

«Норвич» объявил о приобретении нападающего Пшемыслава Плахеты.

22-летний поляк, выступавший за «Шленск», подписал контракт на 4 года с английским клубом. Он официально станет футболистом «Норвича» 27 июля, когда откроется трансферное окно в Англии.

В сезоне-2019/20 Плахета провел за «Шленск» 35 матчей, на его счету 8 голов и 5 результативных передач. Также, на его счету 1 гол в 4 матчах за молодежную сборную Польши. Портал Transfermarkt.com сообщает, что «Норвич» заплатил за форварда 3 миллиона евро.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир