«Норвич» подписал форварда молодежной сборной Польши

«Норвич» объявил о приобретении нападающего Пшемыслава Плахеты.

22-летний поляк, выступавший за «Шленск», подписал контракт на 4 года с английским клубом. Он официально станет футболистом «Норвича» 27 июля, когда откроется трансферное окно в Англии.

В сезоне-2019/20 Плахета провел за «Шленск» 35 матчей, на его счету 8 голов и 5 результативных передач. Также, на его счету 1 гол в 4 матчах за молодежную сборную Польши. Портал Transfermarkt.com сообщает, что «Норвич» заплатил за форварда 3 миллиона евро.