«Ливерпуль» в гостях разгромил «Норвич»
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» (3:0) в матче третьего раунда Кубка английской лиги.
В составе мерсисайдцев голами отметились Такуми Минамино, оформивший дубль, и Дивок Ориги.
Кубок английской лиги
1/16 финала
«Норвич» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)
Голы: Минамино, 4 (0:1). Ориги, 50 (0:2). Минамино, 80 (0:3).
Нереализованный пенальти: Тзолис, 42 (вратарь)
«Норвич»: Ганн, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Мумба (Пукки, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле Мелу (Дауэлл, 77), Гилмор, Ида, Тзолис (Рашица, 69).
«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Конате, Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Джонс (Хендерсон, 87), Ориги, Минамино, Гордон.
Предупреждения: Ле Мелу, 71. Рупп, 90.
Судья: Инглэнд (Англия).
21 сентября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
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