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«Ливерпуль» в гостях разгромил «Норвич»

21 сентября 2021, 23:43
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«Ливерпуль» на выезде обыграл «Норвич» (3:0) в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

В составе мерсисайдцев голами отметились Такуми Минамино, оформивший дубль, и Дивок Ориги.

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Норвич» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)

Голы: Минамино, 4 (0:1). Ориги, 50 (0:2). Минамино, 80 (0:3).

Нереализованный пенальти: Тзолис, 42 (вратарь)

«Норвич»: Ганн, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Мумба (Пукки, 69), Омобамиделе, Рупп, Ле Мелу (Дауэлл, 77), Гилмор, Ида, Тзолис (Рашица, 69).

«Ливерпуль»: Келлехер, Цимикас (Робертсон, 66), Гомес, Конате, Брэдли, Окслейд-Чемберлен, Кейта (Мортон, 46), Джонс (Хендерсон, 87), Ориги, Минамино, Гордон.

Предупреждения: Ле Мелу, 71. Рупп, 90.

Судья: Инглэнд (Англия).

21 сентября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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