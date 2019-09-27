«Норвич» лишился из-за травм 8 игроков основы, включая двух вратарей

Основной вратарь «Норвича» Тим Крул из-за травмы спины выбыл на месяц, сообщает Sky Sports. Голландский голкипер стал восьмым футболистом основы, получившим травму. Не до конца восстановился из-за повреждения его сменщик Ральф Ферманн, и в ближайшей игре против «Кристал Пэлас» ворота, скорее всего, будет защищать 35-летний Майкл Макговерн, который не играл в чемпионате с апреля 2017 года, а на высшем уровне последний раз выходил в составе «Хэмилтона» в чемпионате Шотландии-2015/16.

Помимо двух вратарей, «Норвич» лишился Алекса Теттея, Кристофа Циммермана, Тимма Клозе, Тома Трибулля, Онела Эрнандеса и Макса Ааронса.

Последний, впрочем, еще может успеть восстановиться к игре с «Кристал Пэлас», которая пройдет 28 сентября.