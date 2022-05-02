«Норвич» готов продать защитника Ааронса, которого связывают с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом»

«Норвич» готовится продать защитника Макса Ааронса, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «канарейки» готовы выслушать предложения по 22-летнему игроку, которого в последнее время связывали с «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом».

Контракт английского клуба с «Норвичем» рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 Ааронс провел 31 матч за команду, на его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.