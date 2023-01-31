«Норвич» арендует нападающего «Арсенала» Маркиньоса

Нападающий «Арсенала» Маркиньос перейдет в «Норвич», сообщает журналист Фабрицио Романо.

19-летний бразилец проведет остаток сезона-2022/23 в составе «канареек» на правах аренды. Футболист уже прошел медосмотр, о сделке будет официально объявлено в ближайшее время.

Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» в июле 2022 года. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «канониров». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.