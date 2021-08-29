Норманн — о переходе в «Норвич»: «Считаю, что готов к игре на таком уровне»
22:11
Новичок «Норвича» Матиас Норманн прокомментировал переход в английский клуб.
«Я очень взволнован. Знаю, что «Норвич» играет в интересный футбол и любит контролировать мяч. Я уже пообщался с главным тренером, и все выглядит многообещающе.
Могу назвать себя полузащитником оборонительного плана. Люблю идти в борьбу, биться за мяч. Люблю контролировать мяч и вести игру.
Считаю, что готов к игре на таком уровне. И с нетерпением жду нового вызова», — цитирует Норманна сайт «Норвича».
Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» в 2019 году за 1,7 млн евро. За донской клуб игрок провел 56 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
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