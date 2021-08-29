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Норманн — о переходе в «Норвич»: «Считаю, что готов к игре на таком уровне»

22:11
Матиас Норманн. Фото ФК "Норвич"., photo.khl.ru
Матиас Норманн. Фото ФК &quot;Норвич&quot;., photo.khl.ru
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Новичок «Норвича» Матиас Норманн прокомментировал переход в английский клуб.

«Я очень взволнован. Знаю, что «Норвич» играет в интересный футбол и любит контролировать мяч. Я уже пообщался с главным тренером, и все выглядит многообещающе.

Могу назвать себя полузащитником оборонительного плана. Люблю идти в борьбу, биться за мяч. Люблю контролировать мяч и вести игру.

Считаю, что готов к игре на таком уровне. И с нетерпением жду нового вызова», — цитирует Норманна сайт «Норвича».

Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» в 2019 году за 1,7 млн евро. За донской клуб игрок провел 56 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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Иван Шитик все материалы автора

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