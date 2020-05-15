Ноэль Галлахер: «Если бы лидировал не «Ливерпуль», а «Ман Сити» или «Челси», сезон бы давно обнулили»

Популярный британский музыкант Ноэль Галлахер поделился мнением о том, что могло бы произойти в случае, если бы в чемпионате Англии-2019/20 лидировал не «Ливерпуль», а другая команда.

— «Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 25 очков, сезон можно было закончить еще две недели назад, — приводит talkSPORT слова Галлахера. — Просто отдайте мерсисайдцам трофей, они его уже выиграли. Правда, циник во мне говорил, что если бы не «Ливерпуль» шел к трофею, а, например, «Манчестер Сити» или «Челси», сезон бы уже обнулили. Если говорить в целом, то не думаю, что кто-то должен вылетать или повышаться в классе, нужно решить все в следующем сезоне. Если пытаться завершить сезон сейчас, то в нескольких следующих подряд нас ждет хаос.

Ранее сообщалось, что возобновление сезона-2019/20 в АПЛ планируется 12 июня.