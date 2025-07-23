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23 июля 2025, 06:27

Нкунку хочет уйти из «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кристофер Нкунку.
Фото AFP

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку рассчитывает покинуть «Челси» этим летом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несколько топ-клубов Европы заинтересованы в 27-летнем французе. Синие готовы расстаться с игроком с января.

Ранее сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Интера» и «Тоттенхэма».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Нкунку сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.

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Кристофер Нкунку
Футбол
ФК Челси
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
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