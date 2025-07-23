Нкунку хочет уйти из «Челси»

Нападающий сборной Франции Кристофер Нкунку рассчитывает покинуть «Челси» этим летом, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, несколько топ-клубов Европы заинтересованы в 27-летнем французе. Синие готовы расстаться с игроком с января.

Ранее сообщалось об интересе к Нкунку со стороны «Интера» и «Тоттенхэма».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Нкунку сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 голевых передач.