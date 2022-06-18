Нкетиа продлил контракт с «Арсеналом»

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа подписал новый контракт с лондонским клубом. Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» заинтересованы в 23-летнем англичанине.

В минувшем сезоне Нкетиа сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Он стал третьим бомбардиром «Арсенала».