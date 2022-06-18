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Сегодня, 07:58

Нкетиа продлил контракт с «Арсеналом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа подписал новый контракт с лондонским клубом. Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» заинтересованы в 23-летнем англичанине.

В минувшем сезоне Нкетиа сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Он стал третьим бомбардиром «Арсенала».

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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