Нкетиа отказался продлевать контракт с «Арсеналом»
15:44
Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 22-летний англичанин отклонил предложение «канониров» не по финансовым причинам, а из-за отсутствия гарантий по поводу игровой практики. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года, с января он сможет вести переговоры с другими клубами.
В сезоне-2021/22 Нкетиа принял участие в 2 матчах «Арсенала», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12483743/nketiah-turns-down-arsenal-contract-offer
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