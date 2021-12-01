Нкетиа отказался продлевать контракт с «Арсеналом»

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа отказался продлевать контракт с клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 22-летний англичанин отклонил предложение «канониров» не по финансовым причинам, а из-за отсутствия гарантий по поводу игровой практики. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года, с января он сможет вести переговоры с другими клубами.

В сезоне-2021/22 Нкетиа принял участие в 2 матчах «Арсенала», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.