Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Нкетиа близок к уходу из «Арсенала»

22:02
Теги:

«Арсенал» с большой долей вероятности расстанется с нападающим Эдвардом Нкетиа по окончании текущего сезона, сообщает Sky Sports.

Контракт 22-летнего футболиста с «канонирами» истекает следующим летом. Стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Ожидается, что в январе агент Нкетиа начнет поиски нового места работы для своего клиента.

В нынешнем сезоне нападающий провел только два матча за лондонский клуб. Обе встречи Эдвард сыграл в Кубке английской лиги, отметившись двумя забитыми мячами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в Москве? Спортивные мероприятия в ноябре
Взлетай, оружие: что за ракету испытала Россия в космосе
0