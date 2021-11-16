Нкетиа близок к уходу из «Арсенала»

«Арсенал» с большой долей вероятности расстанется с нападающим Эдвардом Нкетиа по окончании текущего сезона, сообщает Sky Sports.

Контракт 22-летнего футболиста с «канонирами» истекает следующим летом. Стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества.

Ожидается, что в январе агент Нкетиа начнет поиски нового места работы для своего клиента.

В нынешнем сезоне нападающий провел только два матча за лондонский клуб. Обе встречи Эдвард сыграл в Кубке английской лиги, отметившись двумя забитыми мячами.