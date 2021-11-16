Нкетиа близок к уходу из «Арсенала»
22:02
«Арсенал» с большой долей вероятности расстанется с нападающим Эдвардом Нкетиа по окончании текущего сезона, сообщает Sky Sports.
Контракт 22-летнего футболиста с «канонирами» истекает следующим летом. Стороны так и не смогли договориться о продлении сотрудничества.
Ожидается, что в январе агент Нкетиа начнет поиски нового места работы для своего клиента.
В нынешнем сезоне нападающий провел только два матча за лондонский клуб. Обе встречи Эдвард сыграл в Кубке английской лиги, отметившись двумя забитыми мячами.
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