Николас Отаменди: «Я провел пять прекрасных лет в «Манчестер Сити»

Защитник Николас Отаменди, перешедший в «Бенфику», попрощался с «Манчестер Сити», где выступал на протяжении пяти лет.

— Это были прекрасные пять лет, не только в плане футбола, — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Отаменди. — Все в клубе ко мне относились наилучшим образом, от руководства до человека, отвечающего за формы. Здесь я дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Если ты выигрываешь эти турниры, значит, ты отлично работал. Счастлив, что имел возможность порадоваться таким моментам, благодарен команде за это.

Мне повезло выиграть трофей в первый же год, а потом пришел Хосеп Гвардьола и вместе мы выиграли еще больше. Рад, что принял участие в победах. Хочу поблагодарить фанатов, они тоже относились ко мне отлично с момента моего приезда, ко мне постоянно подходили люди в супермаркетах или на парковке, и всегда говорили мне приятные вещи. Надеюсь, они счастливы. Я отдал клубу все, что смог, надеюсь, что «Манчестер Сити» продолжит и дальше добиваться успехов.