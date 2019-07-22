Ники Батт получил новую должность в "МЮ". Он будет подчиняться Сульшеру

Главный тренер молодежной команды "Манчестер Юнайтед" Ники Батт получил новую должность в клубе, информирует официальный сайт манкунианцев.

44-летний бывший футболист стал директором по развитию команды и будет работать в тесном сотрудничестве с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером. Такой шаг сделан для того, чтобы повлиять на процедуру перехода молодых футболистов из академии клуба в основную команду.

" Манчестер Юнайтед" в моей ДНК. Для меня это очень важный момент, когда я беру на себя эту новую роль. Увлечен идеей развития молодых футболистов, их развития и обучения с целью сделать молодых футболистов лучшими в мире", – приводит слова Батта пресс-служба "МЮ".

Батт выступал за "МЮ" с 1993 по 2004 год. Является шестикратным чемпионом Англии и трехкратным обладателем Кубка страны.