Невилл: «У «Ливерпуля» спад. Не думаю, что стоит паниковать»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями об игре «Ливерпуля» в матче 23-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:4).

«Три последних года «Ливерпуль» был невероятен — финал Лиги чемпионов, победа и титул в Англии. Они узнали, что такое успех. Трудно поддерживать такую форму четыре года подряд. Сейчас у них спад, но думаю, паниковать по этому поводу не стоит. Так или иначе период неудач наступает. Игроки выглядят уставшими, выжатыми. Такое бывает», — цитирует Невилла Sky Sports.

После 23 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.