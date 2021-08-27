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Невилл считает Рубена Диаша самым ценным игроком «Манчестер Сити»

09:28
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл прокомментировал игру защитника «Ман Сити» Рубена Диаша.

«Он так молод, но играет уже столь определяющую роль. Диаш — выдающийся талант, который внушает спокойствие всей команде. В последнее время это самый ценный игрок «Сити», — приводит слова Невилла официальный сайт клуба.

Рубен Диаш получил приз лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне испанец вместе с клубом стал финалистом турнира.

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Сергей Разин все материалы автора

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