Невилл считает Рубена Диаша самым ценным игроком «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гэри Невилл прокомментировал игру защитника «Ман Сити» Рубена Диаша.

«Он так молод, но играет уже столь определяющую роль. Диаш — выдающийся талант, который внушает спокойствие всей команде. В последнее время это самый ценный игрок «Сити», — приводит слова Невилла официальный сайт клуба.

Рубен Диаш получил приз лучшему защитнику Лиги чемпионов сезона-2020/21 по версии УЕФА. В прошлом сезоне испанец вместе с клубом стал финалистом турнира.