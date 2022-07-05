Невилл считает, что «МЮ» нужно переходить к решительным действиям с Роналду
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением по поводу ситуации форварда Криштиану Роналду в команде.
Сообщалось, что футболист этим летом хочет покинуть команду, однако клуб не спешит отпускать его. Тренер и руководство «МЮ» пытается убедить португальца остаться.
«Единственным важным фактором в ситуации с Роналду является то, что она должна закончиться решительно и быстро», — написал Невилл в соцсети.
В СМИ также писали, что агент Роналду встречался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить будущее футболиста.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -