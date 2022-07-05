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Сегодня, 09:36

Невилл считает, что «МЮ» нужно переходить к решительным действиям с Роналду

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением по поводу ситуации форварда Криштиану Роналду в команде.

Сообщалось, что футболист этим летом хочет покинуть команду, однако клуб не спешит отпускать его. Тренер и руководство «МЮ» пытается убедить португальца остаться.

«Единственным важным фактором в ситуации с Роналду является то, что она должна закончиться решительно и быстро», — написал Невилл в соцсети.

В СМИ также писали, что агент Роналду встречался с руководством «Барселоны», чтобы обсудить будущее футболиста.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце августа 2021 года. В сезоне-2021/22 он забил 24 гола и сделал 3 результативные передачи в 38 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Гари Невилл
Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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