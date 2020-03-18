Невилл предоставил свою гостиницу для размещения больных коронавирусом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл подключился к борьбе против распространения коронавируса. Он сделал заявление, рассказав, что распустил весь персонал своей гостиницы Stock Exchange в Манчестере с сохранением зарплаты. А все номера в отеле будут превращены в больничные палаты — там врачи смогут размещать заболевших коронавирусом, которым не требуются серьезные методы лечения.

Такое решение Невилл принял из-за переполненности пациентами главной больницы Манчестера.

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