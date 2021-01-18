Невилл оценил шансы «МЮ» на победу в чемпионате Англии

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«Думаю, у «МЮ» хорошие шансы на победу в чемпионате. «Ливерпуль» и «Ман Сити» все еще остаются сильнейшими командами в лиге.



Шансы «Манчестер Юнайтед» зависят от Поля Погба, который должен выдать пару-тройку месяцев невероятной игры. А он способен на это. Он уверен в себе, у него хороший гонорар, положительное мышление. К тому же, он считает себя лучшим — это лучшее для того, чтобы побеждать», — цитирует Невилла Daily Mail.

«МЮ» после 18 туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. 27-летний француз в этом сезоне провел 15 матчей в АПЛ, отметившись 2 голами.