Нэвилл объяснил, почему «Ливерпуль» главный претендент на победу в АПЛ

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Нэвилл считает, что благодаря большему атакующему потенциалу у «Ливерпуля» больше шансов на победу в чемпионате Англии, чем у «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» очень опасен. Я смотрю на пятерых нападающих, которые у них есть. Они подходят к последним матчах чемпиона со знанием того, что они могут выиграть ужасно много матчей с этими пятью футболистами впереди. У «Сити» нет такой роскоши.

Диаз, Жота, Фирмино, Мане и Салах. Все они в «Ливерпуле» и они будут забивать голы. «Сити» превосходная команда и все еще может выиграть титул, но эти игроки могут послужить разницей", — цитирует Нэвилла Sky Sports.

В сезоне-2021/22 «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии имея 70 очков после 29-ти туров. «Ливерпуль» занимает второе место с 66 очками, имея один матч в запасе.