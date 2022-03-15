Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:48

Нэвилл объяснил, почему «Ливерпуль» главный претендент на победу в АПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Нэвилл считает, что благодаря большему атакующему потенциалу у «Ливерпуля» больше шансов на победу в чемпионате Англии, чем у «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» очень опасен. Я смотрю на пятерых нападающих, которые у них есть. Они подходят к последним матчах чемпиона со знанием того, что они могут выиграть ужасно много матчей с этими пятью футболистами впереди. У «Сити» нет такой роскоши.

Диаз, Жота, Фирмино, Мане и Салах. Все они в «Ливерпуле» и они будут забивать голы. «Сити» превосходная команда и все еще может выиграть титул, но эти игроки могут послужить разницей", — цитирует Нэвилла Sky Sports.

В сезоне-2021/22 «Манчестер Сити» лидирует в чемпионате Англии имея 70 очков после 29-ти туров. «Ливерпуль» занимает второе место с 66 очками, имея один матч в запасе.

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Осинькин отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России
Евгения Тарасова рассказала о дружбе с Елизаветой Туктамышевой
Тарасова прокомментировала решение Коляды продолжить карьеру
«Торпедо» отстояло первое место
«Поступаю по совести». Норвежский спортивный чиновник подал в отставку из-за отстранения россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гари Невилл сравнил нападение «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Эдинсон Кавани летом может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 28 20 6 2 73-20 66
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 26 16 3 7 43-29 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
7
 Вулверхэмптон 29 14 4 11 29-23 46
8
 Тоттенхэм 27 14 3 10 42-35 45
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 28 7 12 9 26-34 33
14
 Ньюкасл 28 7 10 11 32-48 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 29 6 8 15 31-65 26
17
 Эвертон 26 6 4 16 28-47 22
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 12
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 15 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости