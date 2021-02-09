Невилл назвал позиции, которые «МЮ» необходимо усилить

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, какие позиции клубу необходимо усилить в ближайшее трансферное окно.

«Надеюсь, в «МЮ» появятся новый центральный защитник и, вероятно, фланговый. Также нужно следить за голкиперами. Интересно было бы увидеть в команде нового правого вингера и центрального нападающего, но это зависит от того, как Мэйсон Гринвуд проявит себя в ближайшие месяцы», — цитирует Невилла Goal.com.

После 23 туров чемпионата Англии «МЮ» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 5 очков.