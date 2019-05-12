Невезучие. "Ливерпуль" установил сразу несколько нечемпионских рекордов

"Ливерпуль", заняв второе место в чемпионате Англии в сезоне-2018/19, установил сразу несколько рекордов премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа отстала от "Манчестер Сити" на 1 очко (97 против 98), потерпев в 38 играх только одно поражение.

Никогда еще команда АПЛ не набирала такое количество очков и не становилась чемпионом. "Красным" такого очкового запаса хватило бы для титула в любом сезоне премьер-лиги, кроме нынешнего и прошлого, когда "Манчестер Сити" также стал чемпионом, набрав 100 очков.

Ни разу нечемпион Англии за сезон не проигрывал только 1 матч. Предыдущий рекорд также принадлежал "Ливерпулю", проигравшему два матча в сезоне-2008/09 и уступившему трофей "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, ни один нечемпион не одерживал за сезон 30 побед.

Наконец, 97 очков - это рекорд для нечемпиона в чемпионатах "большой пятерки". Предыдущее достижение установил "Реал" в сезоне-2009/10 - 96 очков, на 3 меньше, чем у "Барселоны".