Невеста Зинченко считает, что в Англии легкомысленно относились к коронавирусу

Журналистка Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко рассказала о том, как в Англии относились к коронавирусу.

— Тревожно было возвращаться самолетом? Люди пребывали в панике?

— В Англии люди не воспринимали это все настолько серьезно. Вылет был в 6.30 по английскому времени, а параллельно летел рейс «Манчестер — Мадрид». Только представьте себе, в Испании уже вовсю бушевал коронавирус. Вопрос: куда и зачем? Я не понимаю этого.

В аэропорту выделялись украинцы. Мне было приятно видеть соотечественников в масках, перчатках, также они не выпускали из рук антисептики. Поэтому мне было безопасно лететь. Когда я вернулась в Украину, у нас еще в самолете померили температуру.

— Почему англичане так поздно среагировали на распространение коронавируса? Они не хотели останавливать чемпионат?

— Это британский менталитет. Европейцы отличаются от украинцев, а британцы на столько же отличаются от европейцев. Меня поражало, что при температуре +5 градусов человек мог выйти на улицу в легкой рубашке. Не скажу, что они халатные, однако немного легкомысленные, при этом достаточно закаленные.

Все понимают культ футбола в Англии. Это последнее, что они могли остановить. Я помню матч «МЮ» — «Ман Сити». Все забито, и ни одного человека в маске, — цитирует Седан сайт украинских телеканалов Футбол 1/2/3.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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