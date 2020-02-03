Невеста Зинченко назвала его удаление смешным

Влада Седан, невеста защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко выразила несогласие с его удалением в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (0:2).

— Для АПЛ это смешно. У меня все, — написала Седан в stories Instagram.

Ранее сам футболист извинился за свое удаление.

— Я хотел бы извиниться перед командой и всеми болельщиками «Манчестер Сити», — написал Зинченко в Instagram. — Без сомнения, это только моя вина. Это будет для меня очень хорошим уроком. Могу только пообещать, что в дальнейшем стану работать усерднее, чем прежде.