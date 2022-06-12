Невеш считает Роналду лучшим футболистом в мире

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш назвал Криштиану Роналду лучшим игроком в мире.

Ранее появилась информация, что Роналду не примет участия в предстоящем матче Лиги наций против Швейцарии.

«Все относятся к ротации как к чему-то естественному. Как сказал тренер, когда мы прибыли в расположение сборной, — у него есть 26 футболистов, готовых сыграть. Выбор остается за тренером. Все очень хорошо готовы выйти на поле и помочь команде.

Что я думаю об отсутствии Роналду? Очевидно, Роналду — лучший игрок мира. Всегда здорово получить возможность сыграть с ним, но все игроки сборной готовы выйти на поле и побороться за три очка", — приводит слова Невеша A Bola.

Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории на уровне национальных команд (117 голов) не будет играть за Португалию до сентября, когда возобновится Лига наций.