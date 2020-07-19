Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в полуфинальном матче Кубка Англии.

— Я невероятно счастлив, горжусь игроками, — приводит слова Артеты BBC. — Грустно, что не можем насладиться этим моментом с фанатами. Вот как нужно играть против этого соперника. Нужно выжимать максимум и идти до конца. «Манчестер Сити» — лучшая команда Европы в позиционной игре.

Между игроками «Арсенала» отличные взаимоотношения, они верят в то, что мы пытаемся достичь. «Манчестер Сити» хорошо действуют при высоком прессинге, как и мы. Теряли мяч в опасных ситуациях, а они очень хороши при переходе из обороны в атаку. Но первый гол вышел замечательным.

У нас была невероятная неделя, победили две лучшие команды Европы, это происходит не каждый день.