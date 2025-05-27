Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии после наезда автомобиля на толпу фанатов «Ливерпуля»

Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии после наезда автомобиля на толпу людей в Ливерпуле, сообщает The Guardian.

Также отмечается, что одними из первых прибывших на место для оказания помощи пострадавшим стали сотрудники скорой помощи Святого Иоанна.

Вечером 26 мая автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля», которые праздновали чемпионство клуба в АПЛ. Водитель был задержан. Позже стало известно, что наезд совершил 53-летний британец.

К расследованию инцидента подключилось контртеррористическое подразделение полиции.