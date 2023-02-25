Несколько английских клубов хотят приобрести Смоллинга

Ряд английских клубов заинтересованы в защитнике «Роме» Крисе Смоллинге, сообщает 90min.

По данным источника, покупку игрока рассматривают «Фулхэм», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм». Финансовые и другие подробности возможных соглашений не сообщаются.

Ранее футболист играл за «МЮ» и «Фулхэм».

В этом сезоне 33-летний англичанин провел 23 матча в серии А, забив 3 гола.