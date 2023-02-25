Несколько английских клубов хотят приобрести Смоллинга
Ряд английских клубов заинтересованы в защитнике «Роме» Крисе Смоллинге, сообщает 90min.
По данным источника, покупку игрока рассматривают «Фулхэм», «Эвертон», «Лестер» и «Вест Хэм». Финансовые и другие подробности возможных соглашений не сообщаются.
Ранее футболист играл за «МЮ» и «Фулхэм».
В этом сезоне 33-летний англичанин провел 23 матча в серии А, забив 3 гола.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|23
|17
|3
|3
|51-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|24
|16
|4
|4
|60-24
|52
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|24
|13
|3
|8
|44-35
|42
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
7
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
8
|Ливерпуль
|22
|10
|5
|7
|38-28
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|23
|8
|7
|8
|23-23
|31
|
11
|Астон Вилла
|23
|8
|4
|11
|28-38
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|23
|6
|8
|9
|21-31
|26
|
13
|Нот. Форест
|23
|6
|7
|10
|18-38
|25
|
14
|Лестер
|23
|7
|3
|13
|36-41
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|24
|6
|6
|12
|18-33
|24
|
16
|Эвертон
|23
|5
|6
|12
|17-30
|21
|
17
|Борнмут
|23
|5
|6
|12
|21-44
|21
|
18
|Вест Хэм
|23
|5
|5
|13
|19-29
|20
|
19
|Лидс
|23
|4
|7
|12
|28-39
|19
|
20
|Саутгемптон
|23
|5
|3
|15
|19-40
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|- : -
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|- : -
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|- : -
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|26
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|22
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|21
|1
|4
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