Непомнящий считает причиной ошибки защитника «Манчестер Сити» Хусанова отсутствие игровой практики

Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

Хусанов сыграл первый матч за «горожан» 25 января с «Челси» (3:1) в рамках 23-го тура АПЛ. Из-за его ошибки соперник открыл счет в матче уже на третьей минуте. Игрок провел на поле 54 минуты, после чего был заменен.

«У Хусанова случился казус во время дебюта. Он долго не играл, так что это объяснимо. Каждый центральный защитник должен несколько раз серьезно ошибиться, чтобы не допустить этого потом.

В мое время с этим как раз были проблемы. У меня было много ярких игроков атаки», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Тренер возглавлял сборную Узбекистана в 2006 году.

20-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе из французского «Ланса» за 50 миллионов евро, подписав контракт до июня 2029 года. Ранее защитник также выступал за ташкентский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».