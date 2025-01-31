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Непомнящий считает причиной ошибки защитника «Манчестер Сити» Хусанова отсутствие игровой практики

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Бывший главный тренер сборной Узбекистана Валерий Непомнящий прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

Хусанов сыграл первый матч за «горожан» 25 января с «Челси» (3:1) в рамках 23-го тура АПЛ. Из-за его ошибки соперник открыл счет в матче уже на третьей минуте. Игрок провел на поле 54 минуты, после чего был заменен.

«У Хусанова случился казус во время дебюта. Он долго не играл, так что это объяснимо. Каждый центральный защитник должен несколько раз серьезно ошибиться, чтобы не допустить этого потом.

В мое время с этим как раз были проблемы. У меня было много ярких игроков атаки», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Тренер возглавлял сборную Узбекистана в 2006 году.

20-летний Хусанов перешел в «Манчестер Сити» в январе из французского «Ланса» за 50 миллионов евро, подписав контракт до июня 2029 года. Ранее защитник также выступал за ташкентский «Бунедкор» и белорусский «Энергетик-БГУ».

Источник: Metaratings
Валерий Непомнящий
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 23 10 7 6 34-35 37
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 23 8 9 6 34-31 33
11
 Брентфорд 23 9 4 10 42-40 31
12
 МЮ 23 8 5 10 28-32 29
13
 Кр. Пэлас 23 6 9 8 26-30 27
14
 Вест Хэм 23 7 6 10 28-44 27
15
 Тоттенхэм 23 7 3 13 46-37 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Лестер 23 4 5 14 25-49 17
18
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
19
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
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1.02 15:30
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
1.02 18:00
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
1.02 18:00
Эвертон – Лестер
 - : -
1.02 18:00
Ипсвич – Саутгемптон
 - : -
1.02 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
1.02 20:30
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.02 17:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
2.02 17:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
2.02 19:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
3.02 23:00
Челси – Вест Хэм
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 22 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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