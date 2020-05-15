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«Непобежденные». 16 лет назад «Арсенал» стал чемпионом с уникальным достижением

18:21
&quot;Арсенал&quot; празднует чемпионство в сезоне-2003/04. Фото ФК "Арсенал"
&quot;Арсенал&quot; празднует чемпионство в сезоне-2003/04. Фото ФК "Арсенал"
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Сегодня исполнилось ровно 16 лет уникальному чемпионству лондонского «Арсенала». Команда под руководством Арсена Венгера завершила сезон-2003/04 с 26 победами и 12 ничьими в 38 матчах.

Это единственный случай в истории премьер-лиги, когда клуб смог пройти весь сезон без поражений. Предыдущий раз в чемпионате Англии это случалось в 1889 году.

Только две команды смогли отобрать очки у «Арсенала» в обеих играх — «Манчестер Юнайтед» и «Портсмут».

Это чемпионство — последнее в активе лондонцев на данный момент.

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