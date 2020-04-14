«Неожиданно было видеть Дрогба и Терри в слезах». Сидуэлл вспомнил, как в «Челси» прощались с Моуринью

Бывший полузащитник «Челси» Стив Сидуэлл вспомнил, как игроки лондонского клуба расставались с Жозе Моуринью в 2007 году. По его словам, уход португальского тренера тогда всех шокировал.

— В тот день я отвозил жену в аэропорт и услышал новости по радио, — цитирует The Athletic Сидуэлла. — Я подумал: «Вот это да... вот и все. Что теперь будет?» Нас всех вызвали на встречу. Было непривычное ощущение, когда Жозе пришел попрощаться. Можно было услышать падение булавки — так было тихо, словно кто-то умер. Неожиданно видеть таких сильных ребят, как Дрогба, Лэмпард, Терри, которые просто сидят и плачут. Я тоже был расстроен.