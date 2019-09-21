Неманья Видич: «Ван Дейк определенно один из лучших защитников в мире»

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высоко оценил игру Виргила ван Дейка. Защитник «Ливерпуля» входит в число кандидатов титул лучшего игрока года по версии ФИФА.

— В прошлом сезоне ван Дейк провел топ-сезон, — сказал Видич. — Он определенно один из лучших защитников в мире и регулярно это демонстрирует.

Очевидно, что и в этом сезоне оно будут бороться за все трофеи. Ему сейчас нужно набрать форму и сохранить уверенность. Мне определенно нравится, как он играет, он топ-игрок.