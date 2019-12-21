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Неманья Матич — о будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Я буду профессионалом до последнего дня в клубе»

12:43

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал возможный уход из клуба.

— Честно говоря, я пока не знаю, что собираюсь делать, — цитиурет Матича Goal со ссылкой на Omnisport. — Я сказал руководству, что до последнего дня в клубе я буду профессионалом.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Моя семья счастлива здесь, я счастлив, поэтому посмотрим, каким будет следующий шаг.

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