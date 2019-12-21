Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал возможный уход из клуба.

— Честно говоря, я пока не знаю, что собираюсь делать, — цитиурет Матича Goal со ссылкой на Omnisport . — Я сказал руководству, что до последнего дня в клубе я буду профессионалом.