Неманья Матич — о будущем в «Манчестер Юнайтед»: «Я буду профессионалом до последнего дня в клубе»
12:43
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал возможный уход из клуба.
— Честно говоря, я пока не знаю, что собираюсь делать, — цитиурет Матича Goal со ссылкой на Omnisport. — Я сказал руководству, что до последнего дня в клубе я буду профессионалом.
В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Моя семья счастлива здесь, я счастлив, поэтому посмотрим, каким будет следующий шаг.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...