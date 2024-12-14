Нельсон Семеду станет капитаном «Вулверхэмптона»
Главный тренер «Вулверхэмптона» Гэри О'Нил подтвердил, что после переговоров на этой неделе защитник Нельсон Семеду станет новым капитаном команды. Ранее основным капитаном являлся полузащитник Марио Лемина.
«Обсуждения с Марио были хорошими. Мы очень хорошо ладим. Я очень уважаю Марио и то, что он еще сможет сделать для нас. Он по-прежнему будет играть большую роль для нас, что он и хочет делать, но в данный момент мы считаем, что лучше всего, чтобы Нельсон возглавил команду
Самое главное — это выжать максимум из каждого — выжать максимум из Марио Лемина каждую неделю, то же самое касается Нельсона и остальной группы игроков. Мы разобрались с этим в начале недели, и с тех пор все внимание было сосредоточено исключительно на «Ипсвиче»: Марио готов, Нельсон готов, и остальные игроки готовы», — приводит официальный сайт клуба слова О'Нила.
31-летний португалец уже 4 года играет за «Вулверхэмптон» после перехода из «Барселоны». В этом сезоне он сделал 2 голевые передачи в 12 матчах АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
10
|Фулхэм
|15
|6
|5
|4
|22-20
|23
|
11
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Лестер
|15
|3
|5
|7
|21-30
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|15
|1
|6
|8
|14-27
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|15
|2
|3
|10
|23-38
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|1 : 1
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|1 : 2
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|2 : 2
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|3 : 4
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|2 : 1
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3