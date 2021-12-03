Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметил, что победа над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре чемпионата Англии была важна для возвращения в нормальное русло. Также он похвалил фанатов.

«Мы уже настроены на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди еще долгий путь, пока мы не достигнем пункта назначения... Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером будет отличное настроение! И особая благодарность нашим фанатам, без вас мы бы не справились», — написал Роналду в Instagram.