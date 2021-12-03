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«Некогда праздновать». Роналду — после победы над «Арсеналом»

Роналду прокомментировал победу над «Арсеналом»
01:42
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметил, что победа над «Арсеналом» (3:2) в 14-м туре чемпионата Англии была важна для возвращения в нормальное русло. Также он похвалил фанатов.

«Мы уже настроены на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди еще долгий путь, пока мы не достигнем пункта назначения... Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером будет отличное настроение! И особая благодарность нашим фанатам, без вас мы бы не справились», — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Евгений Козинов все материалы автора

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