11 ноября, 20:08

Неизвестные пытались вломиться в дом Стерлинга, пока он находился там вместе с семьей

Алина Савинова

Дом нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в Беркшире пытались ограбить, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в субботу, 8 ноября, неизвестные люди в черных масках предприняли попытку проникнуть в дом 30-летнего футболиста. На тот момент игрок находился там вместе со своей семьей. В настоящее время полиция проводит расследование.

«Мы можем подтвердить, что дом Рахима Стерлинга пытались взломать в прошедшие выходные. Он и его дети в то время находились в здании. Несмотря на то что это явное нарушение неприкосновенности частной жизни и безопасности, мы рады подтвердить, что он и его близкие в безопасности», — заявил представитель Стерлинга.

В декабре 2022 года футболист уже становился жертвой ограбления. Из-за этого инцидента ему пришлось покинуть расположение сборной Англии во время чемпионата мира в Катаре.

Стерлинг выступает за «Челси» с 2022 года. Также он играл за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

