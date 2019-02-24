22:22 | Футбол — Англия

Недопонимание Кепы и Сарри в финале Кубка английской лиги. Видео

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В концовке финала Кубка английской лиги "Челси""Манчестер Сити" произошел инцидент с участием голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги и главного тренера команды Маурицио Сарри.

Испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, и Вилли Кабальеро уже был готов к выходу на поле. Судьи объявили о замене, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. В итоге Аррисабалага остался на поле, а Сарри пнул бутылку и ушел в подтрибунное помещение, однако вскоре вернулся обратно.

Затем во время паузы перед серией пенальти итальянский специалист на повышенных тонах беседовал с защитником Сесаром Аспиликуэтой. Антонио Рюдигер сдерживал тренера, который хотел подойти к Кепе.

"Ман Сити" по пенальти победил "Челси" и выиграл Кубок английской лиги

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