«Не собираюсь подвергать семью опасности». Трой Дини против возобновления сезона

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини считает возобновления сезона в Англии поспешным решением. Ожидается, что в июне продолжится чемпионат, который был прерван из-за коронавируса.

— Сейчас я даже не говорю о футболе — я говорю о здоровье моей семьи, и это все, — отметил Дини в прямом эфире в Instagram. - Если я чувствую, что не могу защитить свою семью, то не собираюсь этого делать. Я не собираюсь подвергать свою семью риску. Что они будут делать в таком случае, забирать у меня деньги? Я был беден раньше, поэтому меня это не беспокоит.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 510 963 человека. Умерших — 302 504, выздоровевших — 1 697 595.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 14 мая в России выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.