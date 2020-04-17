Экс-нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин отметил, что российские тренеры относились к нему с недоверием.

— Первый раз меня не взяли на большое спортивное событие в 2002 году, в 2004 году я вообще не понимаю, как меня не взял Ярцев, — цитируют «РИА «Новости» Аршавина. — Я не знаю, но по игровым качествам, мне кажется, я соответствовал тогда всему, чтобы поехать. Но тогда, в 2004-м, по крайней мере было легче, чем в 2002-м.

В 2002-м я был моложе, все это было ближе, потому что я уже находился на сборе с командой, и отцепили в последний момент, а в 2004-м это просто объявили, по-моему, даже перед «Локомотивом». Мы были в Москве, и в этот же день мы сотворили с Кержаковым супергол, но даже это мне не помогло. Но, как показывает история теперь, российские тренеры что-то не особо в меня верили и доверяли мне. Играл я в основном у иностранцев.