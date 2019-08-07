"Не надо кого-то покупать только потому, что другие клубы это делают". Клопп - о трансферной политике

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб должен дорожить своими футболистами.

- Никогда не стоит осуществлять трансферы, только потому что другие клубы их проводят, - приводит Sky Sports слова Клоппа. В этом нет смысла. Люди говорят, что нам нужна замена для Садио Мане, Мохамеда Салаха, и так далее.

Но эти игроки здесь. Почему-то считается, что игроки из других клубов, других стран, лучше, чем игроки, которые есть у нас сейчас. Хотя реальных доказательств этому нет, ведь эти игроки здесь не играли.

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