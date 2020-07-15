Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард остался доволен игрой своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии против «Норвича». По его мнению, сейчас все в руках «синих», который ведут борьбу за место в четверке.

— В идеальном случае после первого гола необходимо забивать второй и третий, — приводит пресс-служба слова Лэмпарда. — Мы продолжаем упорную борьбу за место в четверке с «Лестером» и «МЮ», и на данный момент все находится в наших руках, в том числе и благодаря сегодняшней победе.

Сегодня не дали сопернику ни единого шанса, однако многое в этой игре было не идеально. Могли бы более быстро распоряжаться мячом, активнее менять позиции и создавать гостям больше проблем, но при этом все же действовали надежно в обороне и заслуженно получили три очка. Мы полностью контролировали ход матча. Я произвел пару замен и перевел Аспиликуэту на другой фланг. Тренер соперника выпустил на поле Буэндиа, который крайне опасен в игре между линиями. Мы активно атаковали флангами, но я почувствовал, что пришел момент сыграть более надежно за счет передач.

В середине второго тайма у нас был период в 10 или 15 минут, когда мы снова упустили контроль и слишком часто пасовали назад. Эта проблема нередко возникает в ходе наших матчей, однако сегодня мы справились с ней и уверенно довели дело до победного конца.