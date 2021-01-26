Ндомбеле повторил достижение Павлюченко в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» в матче 1/16 финала Кубка Англии обыграл «Уикомб» со счетом 4:1.

Дубль оформил полузащитник Танги Ндомбеле, который вышел на поле на 68-й минуте. Таким образом, француз стал первым игроком «Тоттенхэма», забивший минимум два гола, выйдя замену, с мая 2011 года — тогда российский форвард Роман Павлюченко отличилися в матче против «Бирмингема».

В текущем сезоне Ндомбеле провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал две результативные передачи.