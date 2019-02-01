Названы претенденты на приз лучшему игроку января в АПЛ

АПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту января. В этот список вошли Томас Хитон ("Бернли"), Джошуа Кинг ("Борнмут"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").
Time to crown January's #PL POTM. Vote for your winner now 👉 https://t.co/mkyde0qwNT #FUT #FIFA19 @premierleague pic.twitter.com/u4jk2u8Wu6– EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 1 февраля 2019 г.
Голосование продлится до 8 февраля.
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