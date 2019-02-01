20:52 | Футбол — Англия

Названы претенденты на приз лучшему игроку января в АПЛ

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АПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему футболисту января. В этот список вошли Томас Хитон ("Бернли"), Джошуа Кинг ("Борнмут"), Александр Ляказетт ("Арсенал"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") и Джеймс Уорд-Проуз ("Саутгемптон").

Голосование продлится до 8 февраля.

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