Названы претенденты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2020/21.

На награду претендуют Рубен Диаш и Фил Фоуден (оба - «Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Илан Мелье («Лидс»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

Диаш и Маунт также претендуют на награду лучшему игроку сезона в АПЛ. В прошлом сезоне лучшим молодым игроком стал Трент Александер-Арнольд.