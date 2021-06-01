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Названы претенденты на награду лучшему молодому игроку сезона в АПЛ

19:27
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Английская премьер-лига назвала претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона-2020/21.

На награду претендуют Рубен Диаш и Фил Фоуден (оба - «Манчестер Сити»), Мейсон Маунт («Челси»), Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Илан Мелье («Лидс»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Букайо Сака («Арсенал»).

Диаш и Маунт также претендуют на награду лучшему игроку сезона в АПЛ. В прошлом сезоне лучшим молодым игроком стал Трент Александер-Арнольд.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/2160566

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